Число пострадавших при пожаре в подмосковном Одинцове выросло до 21
Число пострадавших в результате пожара в подмосковном Одинцове, где располагался пункт размещения жертв домашнего насилия, выросло до 21. Такие данные приводит SHOT.
По данным канала, в числе пострадавших женщины и дети, большинство просто надышались дымом. В больнице на данный момент пять человек. Также известно, что центр помощи жертвам домашнего насилия принадлежит правозащитнице Наталье Краснослободцевой и называется «Дом убежище».
Женщин с детьми перевезли в пункт временного размещения в Нахабино. Среди них 15 детей и шесть законных представителей.
Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, ставшие жертвами домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание.
Life.ru