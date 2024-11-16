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15 ноября, 22:33

Число пострадавших при пожаре в подмосковном Одинцове выросло до 21

Число пострадавших в результате пожара в подмосковном Одинцове, где располагался пункт размещения жертв домашнего насилия, выросло до 21. Такие данные приводит SHOT.

По данным канала, в числе пострадавших женщины и дети, большинство просто надышались дымом. В больнице на данный момент пять человек. Также известно, что центр помощи жертвам домашнего насилия принадлежит правозащитнице Наталье Краснослободцевой и называется «Дом убежище».

Женщин с детьми перевезли в пункт временного размещения в Нахабино. Среди них 15 детей и шесть законных представителей.

Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия
Пожар снова вспыхнул в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия

Напомним, 15 ноября в доме в подмосковном Одинцове произошёл пожар. В здании располагались женщины с детьми, ставшие жертвами домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 кв.м, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Life.ru публиковал список пострадавших в результате инцидента. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание.

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Life.ru

Оксана Попова
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