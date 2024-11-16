Число пострадавших при пожаре в подмосковном Одинцове выросло до 21

Число пострадавших в результате пожара в подмосковном Одинцове, где располагался пункт размещения жертв домашнего насилия, выросло до 21. Такие данные приводит SHOT.

По данным канала, в числе пострадавших женщины и дети, большинство просто надышались дымом. В больнице на данный момент пять человек. Также известно, что центр помощи жертвам домашнего насилия принадлежит правозащитнице Наталье Краснослободцевой и называется «Дом убежище».