СК завёл дело после пожара под Новосибирском, в котором погибли четверо детей
По факту пожара в частном доме, повлекшего гибель женщины и четверых детей в селе Новоселье Новосибирской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК по региону.
СК выясняет причину пожара в доме в селе Новоселье, где погибли мать и 4 детей. Видео © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области
«Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек, в том числе четырёх несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
Напомним, в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. Оставшиеся в доме мать и четверо детей погиби.
Telegram / СУ СК России по Новосибирской области