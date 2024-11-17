Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 07:07

СК завёл дело после пожара под Новосибирском, в котором погибли четверо детей

По факту пожара в частном доме, повлекшего гибель женщины и четверых детей в селе Новоселье Новосибирской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК по региону.

СК выясняет причину пожара в доме в селе Новоселье, где погибли мать и 4 детей. Видео © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

«Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек, в том числе четырёх несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Тело шестого погибшего найдено на пепелище сгоревшего дома в Ростовской области
Тело шестого погибшего найдено на пепелище сгоревшего дома в Ростовской области

Напомним, в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. Оставшиеся в доме мать и четверо детей погиби.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar