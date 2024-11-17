СК завёл дело после пожара под Новосибирском, в котором погибли четверо детей

По факту пожара в частном доме, повлекшего гибель женщины и четверых детей в селе Новоселье Новосибирской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК по региону.

СК выясняет причину пожара в доме в селе Новоселье, где погибли мать и 4 детей. Видео © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

«Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре пятерых человек, в том числе четырёх несовершеннолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.