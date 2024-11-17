Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Астане
В Астане в результате пожара в двухэтажном частном домовладении погибли четыре ребёнка. Об этом доложили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.
Сообщается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. После тушения нашли тела детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения. Причины трагедии устанавливаются, назначены экспертизы.
«На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.
Недавно в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. Оставшиеся в доме мать и четверо детей погиби. Возбуждено уголовное дело.
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