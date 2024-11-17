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17 ноября, 10:33

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Астане

В Астане в результате пожара в двухэтажном частном домовладении погибли четыре ребёнка. Об этом доложили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщается, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. После тушения нашли тела детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения. Причины трагедии устанавливаются, назначены экспертизы.

«На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

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Недавно в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. Оставшиеся в доме мать и четверо детей погиби. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Николай Рюмин
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