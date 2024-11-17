Трое, в том числе ребёнок, погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане
В результате взрыва газа в здании бывшей мечети села Сабынды в 75 километрах от Астаны погибли минимум три человека, ещё 16 были ранены. Об инциденте сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.
«Источник взрыва — газовоздушная смесь... Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1983 и ребёнок 2012 годов рождения, чьи тела обнаружили под завалами. 16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны», — говорится в сообщении.
Известно, что в здании проводили поминальные обеды. Спасатели вытащили оттуда несколько баллонов с газом. На данный момент ведётся разбор завалов.
Недавно при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области случился обвал породы. Было возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек считался пропавшим под завалами, позже его тело нашли. Причиной обрушения стал горный удар.
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