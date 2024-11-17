Трое, в том числе ребёнок, погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане

В результате взрыва газа в здании бывшей мечети села Сабынды в 75 километрах от Астаны погибли минимум три человека, ещё 16 были ранены. Об инциденте сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.