В Прокуратуре назвали причину обрушения шахты в Кузбассе

Обрушение горных масс с кровли выработки на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло из-за подземного толчка класса 5,4. Об этом доложили в прокуратуре Кемеровской области.

Обрушение произошло ночью 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек до сих пор находится под завалами.