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16 ноября, 05:26

В Прокуратуре назвали причину обрушения шахты в Кузбассе

Причиной обрушения шахты в Кузбассе стал подземный толчок

Обрушение горных масс с кровли выработки на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло из-за подземного толчка класса 5,4. Об этом доложили в прокуратуре Кемеровской области.

«После <...> зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4 произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки», — говорится в сообщении.

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Обрушение произошло ночью 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек до сих пор находится под завалами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Николай Рюмин
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