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16 ноября, 03:42

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе завалило человека

В Кузбассе на шахте «Таштагольская» обрушилась кровля, под завалы попал человек

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе обрушилась кровля, под завалами оказался один человек. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Кемеровской области в телеграм-канале. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности».

Комментарий СК России. Видео Telegram / СУ СК России по Кемеровской области

По предварительной информации, обрушение произошло ночью 16 ноября 2024 года при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» в Таштагольском районе. Следователи работают над выяснением причин и обстоятельств инцидента.

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Ранее сообщалось, что участок угольной шахты «Восточная Денисовская» обрушился в Якутии. Породы обвалились в очистном забое, насмерть придавав одного из горнорабочих. Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mishainik

Артём Гапоненко
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