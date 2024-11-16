На шахте «Таштагольская» в Кузбассе завалило человека

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе обрушилась кровля, под завалами оказался один человек. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Кемеровской области в телеграм-канале. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности».

Комментарий СК России. Видео Telegram / СУ СК России по Кемеровской области

По предварительной информации, обрушение произошло ночью 16 ноября 2024 года при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» АО «Евраз ЗСМК» в Таштагольском районе. Следователи работают над выяснением причин и обстоятельств инцидента.