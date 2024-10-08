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8 октября, 02:25

Горнорабочий погиб при обрушении на шахте «Восточная Денисовская» в Якутии

Вход в шахту «Восточная Денисовская». Обложка © Telegram / МЧС России

Вход в шахту «Восточная Денисовская». Обложка © Telegram / МЧС России

Участок угольной шахты «Восточная Денисовская» обрушился в Якутии. Породы обвалились в очистном забое, насмерть придавав одного из горнорабочих, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, всего на аварийном участке находились четыре человека. Троим из них удалось эвакуироваться, а четвёртый оказался под завалами.

«Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части», — добавили в МЧС.

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А в Иране ранее произошёл взрыв на угольной шахте. Детонация паров метана была такой силы, что полсотни работников погибли на месте. Десятки человек получили травмы.

Илья Пушкарев
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