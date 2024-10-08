Горнорабочий погиб при обрушении на шахте «Восточная Денисовская» в Якутии
Вход в шахту «Восточная Денисовская». Обложка © Telegram / МЧС России
Участок угольной шахты «Восточная Денисовская» обрушился в Якутии. Породы обвалились в очистном забое, насмерть придавав одного из горнорабочих, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По информации ведомства, всего на аварийном участке находились четыре человека. Троим из них удалось эвакуироваться, а четвёртый оказался под завалами.
«Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части», — добавили в МЧС.
А в Иране ранее произошёл взрыв на угольной шахте. Детонация паров метана была такой силы, что полсотни работников погибли на месте. Десятки человек получили травмы.