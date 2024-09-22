Число жертв взрыва на угольной шахте в Иране выросло до 50

Число жертв взрыва на угольной шахте в иранском городе Тебес выросло до 50. Как сообщает агентство Tasnim, ещё минимум 20 человек получили травмы.

По данным журналистов, причиной взрыва в шахте стала утечка метана в одном из туннелей. Во время трагедии под землёй работали 69 человек. Тела 20 шахтёров были извлечены из блока B, все 30 человек, работавших в блоке C, погибли. Всем пострадавшим в настоящее время оказывают помощь.