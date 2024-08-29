В Шахтах Ростовской области произошёл пожар на подстанции

В городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на подстанции. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Петров.

«В 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередач», — написал он в своём телеграм-канале.

О причинах инцидента Петров пообещал сообщить дополнительно. Ориентировочно подачу электроэнергии восстановят в 23:00.