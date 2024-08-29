В Шахтах Ростовской области произошёл пожар на подстанции
В городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на подстанции. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Петров.
«В 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередач», — написал он в своём телеграм-канале.
О причинах инцидента Петров пообещал сообщить дополнительно. Ориентировочно подачу электроэнергии восстановят в 23:00.
Ранее Life.ru писал, что в Пролетарске Ростовской области не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ после пожаров. Напомним, одно из возгораний началось на НПЗ после атаки украинского дрона. Второе — ландшафтный пожар.
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