Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:59

В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта строящегося дома

Место падения рабочих в шахту лифта в Воронеже. Обложка © Telegram / СУ СК России по Воронежской области

Место падения рабочих в шахту лифта в Воронеже. Обложка © Telegram / СУ СК России по Воронежской области

В Воронеже трое рабочих сорвались в шахту лифта строящегося дома и погибли. Об этом рассказывает пресс-служба СУ СК России по региону.

«По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Правоохранители организовали доследственную проверку в Ленинском районе Воронежа для выяснения всех обстоятельств.

Почему в России падают лифты
Почему в России падают лифты

Недавно два строителя из Красноярска попали в реанимационное отделение после того, как сорвались в шахту лифта недостроенной поликлиники. Они сорвались с седьмого этажа и получили серьёзные травмы.

Николай Рюмин
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar