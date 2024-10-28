В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта строящегося дома

В Воронеже трое рабочих сорвались в шахту лифта строящегося дома и погибли. Об этом рассказывает пресс-служба СУ СК России по региону.

«По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Правоохранители организовали доследственную проверку в Ленинском районе Воронежа для выяснения всех обстоятельств.