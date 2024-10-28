В Воронеже трое рабочих погибли при падении в шахту лифта строящегося дома
Место падения рабочих в шахту лифта в Воронеже. Обложка © Telegram / СУ СК России по Воронежской области
В Воронеже трое рабочих сорвались в шахту лифта строящегося дома и погибли. Об этом рассказывает пресс-служба СУ СК России по региону.
«По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Правоохранители организовали доследственную проверку в Ленинском районе Воронежа для выяснения всех обстоятельств.
Недавно два строителя из Красноярска попали в реанимационное отделение после того, как сорвались в шахту лифта недостроенной поликлиники. Они сорвались с седьмого этажа и получили серьёзные травмы.