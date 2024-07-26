Шахта ужаса: Почему в России падают лифты В России стали чаще падать и ломаться лифты. Они убивают и калечат людей. Из 600 тыс. лифтов около 60 тыс. отслужили свой предельный срок — 25 лет. Эксперты опасаются, что будет только хуже: нет денег на замену лифтов и запчастей, нет полноценного госконтроля. 25 июля, 21:11 Суммарно в год из-за аварий с лифтами в России страдают от 60 до 80 человек. Обложка © ТАСС / Евгений Леонов

Возят и калечат

По данным Национального лифтового союза (НЛС), только за первую половину 2024 года в стране из-за ЧП с подъёмниками уже погибли 7 человек, 19 получили травмы различной степени тяжести. За прошлый год погибло 13 человек, пострадало 38.

В Воронеже только что рухнул пассажирский лифт в новом ЖК бизнес-класса "Европейский". По данным телеграм-канала SHOT, авария состояла из двух событий, разнесённых во времени на 20 минут. Сначала лифт начал подъём с открытыми дверями ещё в тот момент, когда из него выходил приехавший по вызову жильцов курьер.

Парню невероятно повезло: подобный сценарий отлично знаком специалистам, занимающимся вопросами эксплуатации лифтов. В этой среде у него даже есть своё определение — "ножницы". По их словам, это самая опасная аварийная ситуация, которая в разы чаще остальных приводит к тяжёлым увечьям и даже гибели пассажиров. Если не успеть вовремя выйти или хотя бы отскочить обратно в кабину, движущиеся относительно друг друга лифт и проём шахты просто разрезают бедолагу пополам.

Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

А спустя 20 минут, судя по кадрам видеосъёмки, аварийный подъёмник просто взял и рухнул в шахту. И снова везение: с момента подъёма с открытой дверью в него так никто и не сел. В итоге кабина была пустой, когда упала.

Месяц назад, 19 июня, упал лифт в жилом доме, расположенном практически в центре Москвы — на Земляном Валу. Пострадал один человек. Следственный комитет ведёт проверку в рамках статей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Пару месяцев назад произошёл и вовсе страшный случай: лифт с 13(!) пассажирами сорвался с восьмого этажа высотки в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. У системы оборвался трос, остановить тяжело нагруженную кабину специальные устройства-"ловители" не смогли, и та долетела до самого дна шахты. Трём пассажирам потребовалась срочная госпитализация.

И это только резонансные случаи за несколько последних месяцев. Лишь кажется, что аварии с лифтами случаются редко. Просто не все они попадают в поле внимания СМИ.

Почему лифты падают и кто контролирует эту сферу

Если смотреть данные статистики аварийности лифтов по годам, можно заметить, что её рост пришёлся на 2013–2014 годы — после того, как государство вняло призывам "перестать кошмарить бизнес" и пошло ему навстречу: разбюрократизировало процессы проектирования, строительства, установки и обслуживания лифтов.

В 2012–2013 годах власти провели реформу технического регулирования, попытавшись внедрить европейскую систему надзора, европейские технические регламенты. Началось с того, что лифты были выведены из категории "опасных производственных объектов". На специализированных сайтах в то время появились настойчивые призывы к собственникам подъёмников снимать их с регистрации в Ростехнадзоре ради экономии на проверках и штрафах. Таким образом, надзорный орган практически на годы устранился от участия в вопросах безопасной эксплуатации лифтов в России.

Если нет контроля, бизнесмены и частные управляющие компании экономят на правильном монтаже и обслуживании лифтов.

— В подавляющем большинстве случаев причиной аварий является некачественное обслуживание лифтов, — говорит первый вице-президент НЛС Алексей Захаров. — Оно может происходить из желания обслуживающей организации получить лишний заказ и дальнейшей экономии на соответствующих работах. Экономят буквально на всём: либо не выполняют ряд работ, либо выполняют их при помощи неквалифицированного персонала, используют некачественные запчасти, сокращают регламентные работы. Всё это легче проворачивать в отсутствие должного контроля со стороны государства.

У крупнейшего застройщика (группа компаний "ПИК") техногенные аварии с лифтами происходят регулярно. Так, в январе 2022 года в ЖК "Парковый квартал" от ПИК загорелась кабина лифта, которая впоследствии рухнула в подвал. В доме ГК "ПИК" в Балашихе лифт упал с 15-го этажа, когда внутри находились четверо взрослых и ребёнок, чудом никто не погиб. В столичной новостройке по Ярцевской улице лифт застрял на 40 минут с врачами и женщиной, у которой был инсульт, она скончалась. В Сети пишут, что в ЖК Green Park был установлен рекорд: лифты якобы ломались полторы тысячи раз за пять месяцев.

По факту за последствия аварий отвечает только стрелочник — механик, за которым формально закреплён лифт. Он получает срок, но порочный круг при этом не размыкается. Владелец лифта, действиям или бездействию которого в былое время мог дать оценку надзорный орган, уходит от наказания. Так закончилась трагическая история в элитном московском ЖК "Алые паруса", где в лифте погибла дочь знаменитого советского телеведущего Евгения Кочергина. Жильцы дорогостоящего жилья жаловались на работу лифтов практически с момента сдачи корпусов ЖК в эксплуатацию, однако никаких мер для их остановки, обследования и ремонта, как тогда писали СМИ, не предпринималось.

ЖК "Алые паруса". Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Именно поэтому было принято решение восстановить полномочия Ростехнадзора, это произойдёт уже с 1 сентября этого года. Впрочем, резко ситуацию с обслуживанием лифтов это вряд ли исправит, ведь лифтовое хозяйство России сейчас находится не в лучшем состоянии.

Много старых и опасных

— По нашим наблюдениям, суммарно в год из-за аварий с лифтами страдают от 60 до 80 человек, — рассказывает Life.ru первый вице-президент НЛС Алексей Захаров. — В последнее время наметилась тенденция к снижению, так как лифты становятся более высокотехнологичными. Однако есть же ещё старый фонд. И он просто огромный. Там много проблем.

Сегодня в России в жилых и нежилых домах, на промышленных площадках десятки, а то и сотни раз в день полируют шахты более 547 тысяч лифтов. Каждый год к ним добавляются сотни новых.

В России почти из 600 тысяч лифтов 57 тысяч находятся "за гранью порогового предельного срока эксплуатации 25 лет". Фото © ТАСС / Евгений Леонов

В начале года на правительственном часе с участием министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина директор подведомственного Минстрою Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов озвучил по-настоящему страшное: в России почти из 600 тысяч лифтов 57 тысяч находятся "за гранью порогового предельного срока эксплуатации 25 лет", срок эксплуатации ещё порядка 20 тысяч "приближается к завершению".

А по словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимира Городецкого, каждый пятый лифт из общего числа состоящих на учёте в России нуждается в замене. Каждый пятый — это около 100 тысяч подъёмников, при этом из них, по словам сенатора, 63 тысячи "не обеспечены финансированием".

Сколько стоит лифт

На том же заседании верхней палаты из-за лифтов почти случился скандал. Выяснилось, что на исправление ситуации срочно требуется около 200 миллиардов рублей. Ответ, откуда их взять и как быстро, неприятно удивил спикера СФ Валентину Матвиенко, которая жёстко отчитала Минстрой и ФРТ.

Для поддержания работоспособности лифтового хозяйства региональные власти в России собирают взнос с владельцев квартир жилых домов, который должен быть потрачен на замену устаревших лифтов. Собираемость его, как говорят эксперты, неплохая, 96–97%, однако достаточный уровень установлен всего в нескольких регионах страны. Таким образом, даже при прилежной оплате жильцами будущей замены своего домового лифта этой суммы не хватает на его покупку и проведение работ.

Сейчас же стоимость лифта с установкой выросла до 3,5 млн. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В последние годы ситуация усугубляется внешнеполитической обстановкой (санкционный режим, нарушение деловых связей с поставщиками оборудования и материалов), инфляцией и следующим за ней увеличением расходов на логистику, производство работ, покупку запчастей и так далее. Раньше при расчётах исходили из стоимости нового лифта в районе 1,9–2,3 миллиона рублей. Сейчас же его стоимость с установкой выросла до трёх с половиной миллионов. Теперь это забота Владимира Городецкого, которому по итогам заседания в Совете Федерации и было поручено взять на контроль вопрос с ремонтом лифтов.

Опрошенные Life.ru эксперты склоняются к тому, что в этих условиях стоит ожидать продления сроков эксплуатации устаревших лифтов. В регионах жители многоэтажек продолжат рисковать.

Кто делит рынок лифтов в России

Вопреки пересудам, уход западных компаний – производителей лифтового оборудования из России на качестве лифтов не скажется. Современные российские подъёмники по качеству и безопасности от импортных моделей практически не отличаются. Раньше западный производитель выигрывал в технологичности и комфортности для пассажиров, предлагая, к примеру, большую скорость и более плавный ход, однако сейчас отечественные лифтостроители практически догнали конкурентов.

Сегодняшний рынок лифтов выглядит примерно так: в 2024 году 67% российских шахт заполнены подъёмниками отечественных производителей, с 2022 года их доля выросла в том числе за счёт ухода с рынка лидера отрасли — компании OTIS. Она продала производство и технологии российскому производителю "Метеор", который теперь собирает эти лифты под своим брендом.

33% рынка занимают иностранцы, из которых 14% — это лифты белорусского производства. Остальные 19% поделили между собой производители из Китая (вторые после белорусов), а также из Турции и Германии (ThyssenKrupp).

Данные по динамике роста использования в жилых домах отечественных лифтов, конечно, обнадёживают. Наложенные на Россию международные санкции зримо способствуют развитию собственного производства, на повестке усиление контроля над использованием этих механизмов. Конечно, усиление роли надзорных органов бизнес совсем не радует, но важно, что во главу угла государство снова ставит жизнь и безопасность своих граждан.

А вы боитесь вашего лифта? 0 Да, он старый, я боюсь аварии Нет, он хорошо работает У нас в доме новый лифт, авария нам не грозит Я живу на первом этаже или в доме без лифта, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов