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2 июля, 08:09

В Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа

В Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта. Обложка © freepik

В Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта. Обложка © freepik

Два строителя из Красноярска оказались в реанимации после того, как сорвались в шахту лифта недостроенной поликлиники. Они упали с седьмого этажа и получили серьёзные травмы. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в телеграм-канале.

В результате происшествия в больницу доставлены двое мужчин 2005 и 2002 года рождения. Оба получили серьёзные травмы головы и тела. Сейчас за их жизнь борются врачи.

"По данному факту следственным отделом по Свердловскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ", — передали в ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказал о другом страшном происшествии: в Югре грузовой лифт раздавил ребёнка. Трагедия со школьником произошла в местном торговом центре. Мальчик попытался запрыгнуть на поднимающуюся платформу, однако его зажало.

Мария Любицкая
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