В Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа

Два строителя из Красноярска оказались в реанимации после того, как сорвались в шахту лифта недостроенной поликлиники. Они упали с седьмого этажа и получили серьёзные травмы. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в телеграм-канале.

В результате происшествия в больницу доставлены двое мужчин 2005 и 2002 года рождения. Оба получили серьёзные травмы головы и тела. Сейчас за их жизнь борются врачи.

"По данному факту следственным отделом по Свердловскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ", — передали в ведомстве.