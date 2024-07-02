В Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа
В Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта. Обложка © freepik
Два строителя из Красноярска оказались в реанимации после того, как сорвались в шахту лифта недостроенной поликлиники. Они упали с седьмого этажа и получили серьёзные травмы. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в телеграм-канале.
В результате происшествия в больницу доставлены двое мужчин 2005 и 2002 года рождения. Оба получили серьёзные травмы головы и тела. Сейчас за их жизнь борются врачи.
"По данному факту следственным отделом по Свердловскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ", — передали в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказал о другом страшном происшествии: в Югре грузовой лифт раздавил ребёнка. Трагедия со школьником произошла в местном торговом центре. Мальчик попытался запрыгнуть на поднимающуюся платформу, однако его зажало.