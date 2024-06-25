Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 14:56

Грузовой лифт раздавил ребёнка в Югре

СК: В Югре лифт насмерть задавил 11-летнего школьника в ТЦ, возбуждено дело

Урай, Югра. Следователи у лифта, где погиб ребёнок. Обложка © Telegram / СК России по ХМАО – Югре

Урай, Югра. Следователи у лифта, где погиб ребёнок. Обложка © Telegram / СК России по ХМАО – Югре

В Югре школьника насмерть задавило платформой грузового лифта. Трагедия произошла в одном из торговых центров города Урая.

24 июня 11-летний мальчик попытался запрыгнуть на платформу лифта, двигавшегося вверх, однако его зажало. В результате ребёнок скончался на месте.

"Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

Следователи намерены оценить действия лиц, оставивших двери лифта открытыми, а также ответственных за безопасность в ТЦ.

Не подпрыгивать: Инженер раскрыл, как выжить в лифте, мчащемся в "бездну"
Не подпрыгивать: Инженер раскрыл, как выжить в лифте, мчащемся в "бездну"

Ранее в жилом доме в Москве рухнул наружный лифт, пострадал один человек. Его доставили в реанимацию с серьёзными травмами.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров