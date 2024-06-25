Грузовой лифт раздавил ребёнка в Югре
СК: В Югре лифт насмерть задавил 11-летнего школьника в ТЦ, возбуждено дело
Урай, Югра. Следователи у лифта, где погиб ребёнок. Обложка © Telegram / СК России по ХМАО – Югре
В Югре школьника насмерть задавило платформой грузового лифта. Трагедия произошла в одном из торговых центров города Урая.
24 июня 11-летний мальчик попытался запрыгнуть на платформу лифта, двигавшегося вверх, однако его зажало. В результате ребёнок скончался на месте.
"Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СУ СК РФ по ХМАО – Югре.
Следователи намерены оценить действия лиц, оставивших двери лифта открытыми, а также ответственных за безопасность в ТЦ.
Ранее в жилом доме в Москве рухнул наружный лифт, пострадал один человек. Его доставили в реанимацию с серьёзными травмами.