Грузовой лифт раздавил ребёнка в Югре

В Югре школьника насмерть задавило платформой грузового лифта. Трагедия произошла в одном из торговых центров города Урая.

24 июня 11-летний мальчик попытался запрыгнуть на платформу лифта, двигавшегося вверх, однако его зажало. В результате ребёнок скончался на месте.

"Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СУ СК РФ по ХМАО – Югре.

Следователи намерены оценить действия лиц, оставивших двери лифта открытыми, а также ответственных за безопасность в ТЦ.