Не подпрыгивать: Инженер раскрыл, как выжить в лифте, мчащемся в "бездну"

Чтобы выжить в падающем лифте и получить минимальные повреждения, следует лечь на пол во время срыва кабины. Это позволит распределить силу удара по всему телу и избежать тяжёлых травм, рассказал инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарёв.

"Нужно помнить, что основной удар приходится на ваши нижние конечности. Поэтому в падающем лифте нельзя стоять прямо — вы таким образом можете лишиться костей, ног и потерять много крови, что приведёт к летальному исходу", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, голову во время падения необходимо прикрыть руками. Всё дело в том, что из-за серьёзного столкновения с крайним этажом лифт начинает разрушаться изнутри, поэтому обломки могут обрушиться на человека. Зачастую пишут, что в такой ситуации лучше подпрыгнуть, однако делать этого ни в коем случае не стоит.

"В положении лёжа можно получить сотрясение мозга, но сохранить свою жизнь. Но вот скакать, прыгать, делать открытые позы нельзя ни в коем случае. Это бред, когда советуют подпрыгивать в падающем лифте, дабы избежать тяжёлых травм", — добавил эксперт.