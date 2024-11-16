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16 ноября, 04:43

Один человек пострадал при обрушении на шахте в Кузбассе, ещё одного ищут

Два человека оказались под завалами при обрушении шахты «Таштагольская» в Кузбассе. Один из них был поднят на поверхность, второго горняка ищут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Обрушение кровли произошло в 03:20 (23:20 мск). Под завалами оказались двое человек, один из них поднят на поверхность. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Поиски второго продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Обрушение произошло ночью 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности».

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Оксана Попова
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