Один человек пострадал при обрушении на шахте в Кузбассе, ещё одного ищут

Два человека оказались под завалами при обрушении шахты «Таштагольская» в Кузбассе. Один из них был поднят на поверхность, второго горняка ищут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Обрушение кровли произошло в 03:20 (23:20 мск). Под завалами оказались двое человек, один из них поднят на поверхность. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Поиски второго продолжаются», — сказал собеседник агентства.