Под завалами в шахте «Таштагольская» в Кузбассе обнаружили тело горняка
В Кузбассе под завалами в шахте «Таштагольская» нашли тело горняка без признаков жизни. Спасатели организуют операцию по его извлечению наверх, сообщает региональный Следком.
Сообщается, что на месте продолжают работать сотрудники СК и спасатели. Ведётся допрос свидетелей и изъятие технических документов. Сотрудники МЧС разобрали уже 10 кубометров породы. Для изъятия тела используют пневмодомкарты.
Напомним, происшествие случилось ночью 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек считался пропавшим под завалами. Причиной обрушения стал горный удар.
Тelegram / МЧС России