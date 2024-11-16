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16 ноября, 13:05

Под завалами в шахте «Таштагольская» в Кузбассе обнаружили тело горняка

В Кузбассе под завалами в шахте «Таштагольская» нашли тело горняка без признаков жизни. Спасатели организуют операцию по его извлечению наверх, сообщает региональный Следком.

Сообщается, что на месте продолжают работать сотрудники СК и спасатели. Ведётся допрос свидетелей и изъятие технических документов. Сотрудники МЧС разобрали уже 10 кубометров породы. Для изъятия тела используют пневмодомкарты.

Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара
Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара

Напомним, происшествие случилось ночью 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек считался пропавшим под завалами. Причиной обрушения стал горный удар.

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Тelegram / МЧС России

Николай Рюмин
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