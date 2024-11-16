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16 ноября, 06:27

Спасательные работы на шахте «Таштагольская» приостановлены из-за повторного горного удара

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошёл повторный горный удар

Работа спасателей на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Обложка © Telegram / МЧС России

Работа спасателей на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Обложка © Telegram / МЧС России

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошёл повторный горный удар, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадавших нет.

«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены», — говорится в сообщении.

Работа спасателей на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Видео © Telegram / МЧС России

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Напомним, обрушение произошло ночью 16 ноября при работах по добыче руды на шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Один человек до сих пор находится под завалами. Причиной обрушения стал горный удар.

Матвей Константинов
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