Под Магаданом женщина насмерть замёрзла в машине, её спутник в больнице

В Магаданской области на трассе в посёлок Сплавная была обнаружена машина, в которой находилась мёртвая женщина и мужчина без сознания с признаками обморожения. Об инциденте рассказывает Следком региона.

«На дороге в 3,5 км от съезда с основной трассы к посёлку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания, который доставлен в медицинское учреждение с признаками обморожения», — говорится в сообщении.

Всё произошло в ночь на 15 декабря. Тогда на улице было около 9 градусов мороза. Правоохранители осмотрели место происшествия и не нашли каких-либо признаков, которые бы говорили о насильственной смерти. Точную причину гибели девушки установит судмедэкспертиза. Мужчина был доставлен в больницу. Ведутся работы по выяснению обстоятельств случившегося.