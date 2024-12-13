В лесу в Екатеринбурге нашли тело растерзанной голой россиянки

В Екатеринбурге в лесу недалеко от микрорайона Эльмаш была найдена голая мёртвая женщина с признаками насилия. Об этом сообщают наши коллеги из Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника, россиянку обнаружили мужчина с супругой во время выгула собаки. Вокруг покойницы были разбросаны её вещи.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, женщину могли атаковать бродячие собаки.