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Регион
13 декабря, 15:17
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В лесу в Екатеринбурге нашли тело растерзанной голой россиянки

В Екатеринбурге в лесу недалеко от микрорайона Эльмаш была найдена голая мёртвая женщина с признаками насилия. Об этом сообщают наши коллеги из Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника, россиянку обнаружили мужчина с супругой во время выгула собаки. Вокруг покойницы были разбросаны её вещи.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, женщину могли атаковать бродячие собаки.

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Ранее в лесной чаще в Курортном районе Петербурга грибник наткнулся на скелет человека. О происшествии было немедленно сообщено в полицию. А в Бутовском лесу в Москве обнаружили отрезанную коровью голову. Местные жительницы наткнулись на страшную находку во время прогулки.

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Life.ru

Марина Фещенко
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