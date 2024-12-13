В лесу в Екатеринбурге нашли тело растерзанной голой россиянки
В Екатеринбурге в лесу недалеко от микрорайона Эльмаш была найдена голая мёртвая женщина с признаками насилия. Об этом сообщают наши коллеги из Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника, россиянку обнаружили мужчина с супругой во время выгула собаки. Вокруг покойницы были разбросаны её вещи.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, женщину могли атаковать бродячие собаки.
Ранее в лесной чаще в Курортном районе Петербурга грибник наткнулся на скелет человека. О происшествии было немедленно сообщено в полицию. А в Бутовском лесу в Москве обнаружили отрезанную коровью голову. Местные жительницы наткнулись на страшную находку во время прогулки.
Life.ru