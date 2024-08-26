В лесу под Петербургом найден скелет в байкерской куртке

В лесной чаще Левашовского заказника, расположенного в Курортном районе Петербурга, грибник наткнулся на скелет человека. О происшествии было немедленно сообщено в полицию, пишет 78.ru.

Останки были найдены на расстоянии 1,5 километра от дороги, частично погружённые в воду. По предварительным данным, погибший был одет в байкерскую куртку, а его череп оказался в трёх метрах от тела.

По словам представителей ГУ МВД РФ по Петербургу, останки направлены в морг для проведения экспертизы с целью установления личности и причин смерти. На данный момент проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента.