В лесу под Петербургом найден скелет в байкерской куртке
78.ru: В Левашовском заказнике в Санкт-Петербурге обнаружены останки человека
В лесной чаще Левашовского заказника, расположенного в Курортном районе Петербурга, грибник наткнулся на скелет человека. О происшествии было немедленно сообщено в полицию, пишет 78.ru.
Останки были найдены на расстоянии 1,5 километра от дороги, частично погружённые в воду. По предварительным данным, погибший был одет в байкерскую куртку, а его череп оказался в трёх метрах от тела.
По словам представителей ГУ МВД РФ по Петербургу, останки направлены в морг для проведения экспертизы с целью установления личности и причин смерти. На данный момент проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента.
Ранее, 20 августа 2024 года, в лесном массиве Новой Москвы были найдены человеческие останки, как сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. В настоящее время организована доследственная проверка, и следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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