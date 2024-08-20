Останки человека найдены в лесу в Новой Москве

В лесу в Новой Москве обнаружили человеческие останки. Организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Останки в московском лесу. Фото © Telegram / Столичный СК

"20 августа 2024 года в лесном массиве в Новой Москве обнаружены останки человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве отметили, что планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, а её результаты будут учтены при принятии процессуального решения.