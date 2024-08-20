Останки человека найдены в лесу в Новой Москве
Лес в Москве, где нашли останки. Обложка © Telegram / Столичный СК
В лесу в Новой Москве обнаружили человеческие останки. Организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.
Останки в московском лесу. Фото © Telegram / Столичный СК
"20 августа 2024 года в лесном массиве в Новой Москве обнаружены останки человека", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве отметили, что планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, а её результаты будут учтены при принятии процессуального решения.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области было найдено массовое захоронение узников концлагеря на территории Кингисеппского района. Согласно имеющимся документам, на данной территории в период ВОВ действовал концентрационный лагерь, где советский пленных солдат принуждали к работам в невыносимых условиях. В СК отметили, что были найдены более 40 останков узников "Дулаг-101".