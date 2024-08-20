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20 августа, 10:18

Останки человека найдены в лесу в Новой Москве

Лес в Москве, где нашли останки. Обложка © Telegram / Столичный СК

Лес в Москве, где нашли останки. Обложка © Telegram / Столичный СК

В лесу в Новой Москве обнаружили человеческие останки. Организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Останки в московском лесу. Фото © Telegram / Столичный СК

Останки в московском лесу. Фото © Telegram / Столичный СК

"20 августа 2024 года в лесном массиве в Новой Москве обнаружены останки человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве отметили, что планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, а её результаты будут учтены при принятии процессуального решения.

Тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от "Москвы-Сити"
Тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от "Москвы-Сити"

А ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области было найдено массовое захоронение узников концлагеря на территории Кингисеппского района. Согласно имеющимся документам, на данной территории в период ВОВ действовал концентрационный лагерь, где советский пленных солдат принуждали к работам в невыносимых условиях. В СК отметили, что были найдены более 40 останков узников "Дулаг-101".

Дарья Нарыкова
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