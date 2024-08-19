Тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от "Москвы-Сити"
Труп мужчины всплыл недалеко от делового центра "Москва-Сити". Как сообщает SHOT, тело недалеко от причала "Кутузовский" обнаружили рано утром 19 августа.
Погибшего сейчас извлекают из Москвы-реки. Это взрослый мужчина. Его личность и что именно произошло, сейчас устанавливается. При этом накануне недалеко от "Москвы-Сити" видели компанию из трёх сильно выпивших мужчин. Один из них, по словам очевидцев, в одних плавках в жару решил искупаться и прыгнул в реку. Проверяется информация, что утопленник может быть тем самым "отдыхающим".
Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины всплыло в самом центре Москвы — у "Дома музыки" на Космодамианской набережной. Личность погибшего устанавливается.
Life.ru