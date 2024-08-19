Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 05:52

Тело неизвестного мужчины всплыло недалеко от "Москвы-Сити"

Труп мужчины всплыл недалеко от делового центра "Москва-Сити". Как сообщает SHOT, тело недалеко от причала "Кутузовский" обнаружили рано утром 19 августа.

Погибшего сейчас извлекают из Москвы-реки. Это взрослый мужчина. Его личность и что именно произошло, сейчас устанавливается. При этом накануне недалеко от "Москвы-Сити" видели компанию из трёх сильно выпивших мужчин. Один из них, по словам очевидцев, в одних плавках в жару решил искупаться и прыгнул в реку. Проверяется информация, что утопленник может быть тем самым "отдыхающим".

Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины всплыло в самом центре Москвы — у "Дома музыки" на Космодамианской набережной. Личность погибшего устанавливается.

Девочка погибла во время катания на сапе на глазах у рыдающей на пляже мамы в Подмосковье
Девочка погибла во время катания на сапе на глазах у рыдающей на пляже мамы в Подмосковье
Обложка ©

Life.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров