Дело рук сатанистов: Коровью голову с подношениями обнаружили в московском лесу
Жительницы Москвы нашли отрезанную коровью голову в Бутовском лесу
Отрезанная голова коровы в Бутовском лесу в Москве. Обложка © 360.ru
В Бутовском лесу в Москве обнаружили отрезанную коровью голову. Местные жительницы наткнулись на страшную находку во время прогулки, сообщает 360.ru.
Отрезанная голова коровы в Бутовском лесу в Москве. Фото © 360.ru
«Сегодня утром гуляла с собаками в нашем лесу, который не перестаёт удивлять. Выглядело [всё], конечно, как какой-то алтарь: дерево, под ним лотки с едой (блины, шампиньоны, ещё что-то), большая бутылка с красной водой, далее лежит отрезанная бычья голова, и вокруг круг из чего-то белого», — рассказала очевидица.
Другая женщина предположила, что эта «жуть» — последствие некоего обряда. По словам очевидицы, отрезать голову коровы, оставить её в лесу с подношениями могли сатанисты. При этом никто из женщин не обратился в правоохранительные органы после увиденного.
«Наркоманов нам мало в лесу, теперь ещё по ходу и сатанисты бегают», — отметила ещё одна москвичка.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области нашли кота, голова которого была насквозь пробита стрелой. В региональном МВД отметили, что пушистик остался жив благодаря ветеринарам и неравнодушным жителям.