Дело рук сатанистов: Коровью голову с подношениями обнаружили в московском лесу

В Бутовском лесу в Москве обнаружили отрезанную коровью голову. Местные жительницы наткнулись на страшную находку во время прогулки, сообщает 360.ru.

Отрезанная голова коровы в Бутовском лесу в Москве. Фото © 360.ru

«Сегодня утром гуляла с собаками в нашем лесу, который не перестаёт удивлять. Выглядело [всё], конечно, как какой-то алтарь: дерево, под ним лотки с едой (блины, шампиньоны, ещё что-то), большая бутылка с красной водой, далее лежит отрезанная бычья голова, и вокруг круг из чего-то белого», — рассказала очевидица.

Другая женщина предположила, что эта «жуть» — последствие некоего обряда. По словам очевидицы, отрезать голову коровы, оставить её в лесу с подношениями могли сатанисты. При этом никто из женщин не обратился в правоохранительные органы после увиденного.

«Наркоманов нам мало в лесу, теперь ещё по ходу и сатанисты бегают», — отметила ещё одна москвичка.