Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 00:54

Юрист рассказал, что грозит родителям живодёрки из Кубани, отрезавшей голову котёнку

Адвокат Багатурия: Родителям убившей кота на Кубани девочки ничего не грозит

Недавно в Краснодарском крае несовершеннолетняя жестоко расправилась с котом. Как заявил по этому поводу в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия, если родители не подстрекали девочку к этому — то им за это ничего не будет.

Юрист подчеркнул, что злоумышленница является несовершеннолетней, поэтому ей ничего не грозит. Если бы ей было 18 лет, то девочку бы максимум могли приговорить к пяти годам лишения свободы или 300 тысячам рублей штрафа.

"Её родителям тоже ничего не грозит, если не будет доказано, что они подстрекали её к дикой выходке", — заключил Багатурия.

Забил молотком и бросил в мусорку: Житель Камчатки получил условку за заказное убийство своих котов
Забил молотком и бросил в мусорку: Житель Камчатки получил условку за заказное убийство своих котов

Напомним, накануне, 12 августа, Life.ru писал, что в Краснодарском крае разбираются с малолетней живодёркой, хладнокровно расправившейся с котёнком. В краевом полицейском главке сообщали, что стражам правопорядка пожаловался шокированный мужчина, обнаруживший видео экзекуции в Сети. На нём подросток отрезает котёнку голову и расчленяет его.

Обложка ©

Pixabay / Karlee-J-Photography

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров