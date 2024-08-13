Юрист рассказал, что грозит родителям живодёрки из Кубани, отрезавшей голову котёнку
Адвокат Багатурия: Родителям убившей кота на Кубани девочки ничего не грозит
Недавно в Краснодарском крае несовершеннолетняя жестоко расправилась с котом. Как заявил по этому поводу в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия, если родители не подстрекали девочку к этому — то им за это ничего не будет.
Юрист подчеркнул, что злоумышленница является несовершеннолетней, поэтому ей ничего не грозит. Если бы ей было 18 лет, то девочку бы максимум могли приговорить к пяти годам лишения свободы или 300 тысячам рублей штрафа.
"Её родителям тоже ничего не грозит, если не будет доказано, что они подстрекали её к дикой выходке", — заключил Багатурия.
Напомним, накануне, 12 августа, Life.ru писал, что в Краснодарском крае разбираются с малолетней живодёркой, хладнокровно расправившейся с котёнком. В краевом полицейском главке сообщали, что стражам правопорядка пожаловался шокированный мужчина, обнаруживший видео экзекуции в Сети. На нём подросток отрезает котёнку голову и расчленяет его.
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