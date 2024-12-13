Кокаиновый контрабандист Карлос Муноза экстрадирован из Колумбии в Россию

Обвиняемый в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию Карлос Муноза будет экстрадирован из Колумбии. Его самолёт вылетел из Боготы, сообщила Генпрокуратура России в телеграм-канале.

Ранее ФСБ показала видео задержания наркоторговцев, переправлявших тонну кокаина в ЕС. Как сообщал Life.ru, граждане балканских стран были пойманы на территории Ленобласти. Они соорудили тайник в лесополосе Гатчинского района и отправили координаты российским наркоторговцам. При извлечении запрещёнки в наручиники заковали гражданина Эстонии и двух россиян. При подсчёте оказалось, что преступники спрятали 984 брикетов с кокаином, каждый из которых весил по одному килограмму.