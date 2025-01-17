Из квартиры в Петербурге спасли девочку-подростка, которую целый год насиловал 18-летний маньяк

В Санкт-Петербурге неизвестный молодой человек избил и изнасиловал 16-летнюю девочку в квартире на проспекте Луначарского. 18-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает 78.ru.

Прошлой ночью в полицию поступило обращение от женщины. Она сообщила, что в квартире на проспекте Луначарского находится её дочь, которую удерживают и избивают. На место прибыла полиция и задержала 18-летнего безработного жителя Рязанской области. Девочку спасли и отправили в больницу.

Молодого человека поместили в изолятор, а у пострадавшей диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины левого плеча. В итоге школьнице оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Оказалось, что с мая 2023 года по весну 2024 года 18-летний парень неоднократно насиловал и избивал девочку в различных местах в Рязани. Насильник в этом юном возрасте уже имеет за плечами судимость за сбыт наркотиков.