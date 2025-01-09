В Петербурге врачи борются за жизни троих детей, отравившихся угарным газом
В Петербурге трое детей попали в реанимацию из-за сломанной газовой колонки
В Невском районе Петербурга выясняются обстоятельства госпитализации трёх подростков. Их доставили в детскую городскую больницу №5 им. Филатова в тяжёлом состоянии, пишет 78.ru.
Вызов в скорую помощь поступил вечером 8 января. Детей увезли из квартиры дома №48 по улице Ткачей с острым ингаляционным отравлением угарным газом. Среди пострадавших 16-летняя учащаяся колледжа, 11-летний ученик четвёртого класса и 14-летняя девятиклассница. Предположительно, в квартире была неисправна газовая колонка.
Старшая пострадавшая рассказала врачам, что около 14-15 часов стало плохо брату, а через полчаса сама почувствовала звон в ушах, головную боль, тошноту, головокружение и першение в горле. Аналогичные симптомы появились и у сестры. Сейчас детям уже лучше: их перевели из реанимации в обычные палаты. Состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, только в Свердловской области. Четверых детей 16, 14, 11 лет и младенца госпитализировали с отравлением из-за сломанного датчика отключения газовой колонки и забитого дымохода. Старшим потребовалась кислородная терапия, а новорождённый попал в больницу в тяжёлом состоянии.