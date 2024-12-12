Четверо детей отравились угарным газом в частном доме на Урале

В городе Дегтярск Свердловской области четверо детей попали в больницу с признаками отравления угарным газом из-за сломанного датчика отключения газовой колонки и забитого дымохода. О произошедшем сообщает Ural Mash.

Всё случилось в ночь на 12 декабря. В доме находились женщина и её дети возрастом 16, 14, 11 лет и младенец. Семья благополучная и на учёте никогда не состояла. В тот вечер один ребёнок мылся в ванной, девочка готовила ужин, а женщина присматривала за младшими. Когда одному из детей стало плохо, то семья сразу вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики почувствовали характерный запах газа. К месту также прибыли спасатели. Старшим детям понадобилась кислородная терапия, а новорождённого отправили в больницу в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, утечек не было, но газ скопился в комнатах из-за плохой работы вентиляции.