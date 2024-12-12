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Регион
12 декабря, 08:23

Мать с ребёнком нашли без сознания в тяжёлом состоянии после взрыва газа на Алтае

Женщина и ребёнок получили ожоги из-за взрыва газового баллона в доме в Бийске

Дом на Алтае после взрыва газа. Обложка © Telegram / МЧС Алтайского края

Дом на Алтае после взрыва газа. Обложка © Telegram / МЧС Алтайского края

В Алтайском крае произошёл взрыв газового баллона в частном доме, в результате чего женщина и ребёнок получили ожоги, также повреждена пристроенная к зданию веранда. О случившемся пишет МЧС по региону и предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании бытового газа.

Газовый баллон взорвался в доме на Алтае. Фото © Telegram / МЧС Алтайского края

Газовый баллон взорвался в доме на Алтае. Фото © Telegram / МЧС Алтайского края

«В городе Бийске по ул. Памирская в частном двухквартирном жилом доме в результате разгерметизации газового баллона, занесённого с улицы, произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, без горения. Получили ожоги женщина и ребёнок. Частично разрушилась пристроенная к дому веранда», — уточнили в ведомстве.

Девятилетний ребёнок и его 48-летняя мать были госпитализированы с ожогами тяжелой и средней тяжести, информирует станция скорой медицинской помощи Бийска. Как рассказали СУ СК России по Алтайскому краю и прокуратура, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа по факту взрыва газа организована проверка.

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Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в многоэтажке на улице Абубакарова в Махачкале. Из дома были эвакуировали 40 человек. Повреждения получили восемь квартир. Два человека числятся пострадавшими, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Татьяна Миссуми
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