Мать с ребёнком нашли без сознания в тяжёлом состоянии после взрыва газа на Алтае

В Алтайском крае произошёл взрыв газового баллона в частном доме, в результате чего женщина и ребёнок получили ожоги, также повреждена пристроенная к зданию веранда. О случившемся пишет МЧС по региону и предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании бытового газа.

Газовый баллон взорвался в доме на Алтае. Фото © Telegram / МЧС Алтайского края

«В городе Бийске по ул. Памирская в частном двухквартирном жилом доме в результате разгерметизации газового баллона, занесённого с улицы, произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, без горения. Получили ожоги женщина и ребёнок. Частично разрушилась пристроенная к дому веранда», — уточнили в ведомстве.

Девятилетний ребёнок и его 48-летняя мать были госпитализированы с ожогами тяжелой и средней тяжести, информирует станция скорой медицинской помощи Бийска. Как рассказали СУ СК России по Алтайскому краю и прокуратура, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа по факту взрыва газа организована проверка.