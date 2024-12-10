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10 декабря, 11:07

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке, есть пострадавшие

МЧС: Два человека пострадали из-за взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале

В многоквартирном доме в Махачкале произошёл взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже. В результате два человека пострадали, сообщили журналистам в мэрии города.

Последствия взрыва газа в доме в Махачкале. Видео © Telegram / Голос Дагестана / новости Дагестана

«В Махачкале, предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Абубакарова, 94 в районе центральной мечети», – говорится в сообщении администрации города.

На месте происшествия работают экстренные службы. В региональном главе МЧС сообщили, что из дома в общей сложности были эвакуированы 40 человек. Также в ведомстве подтвердили информацию о двух пострадавших. В соцсетях появляются первые кадры с места происшествия, которыми делятся очевидцы. Детали и причины ЧП устанавливаются.

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Telegram / новости Дагестана

Мария Любицкая
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