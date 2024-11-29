Взрыв газа в Ингушетии лишил матери троих маленьких детей

«Мать умерла на месте, 1 ребёнок находится в реанимации. Информация по остальным детям уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Трагедия произошла на улице Почтовой около 07:15 утра (совпадает с московским). Уточняется, что погибшей женщине было 46 лет. Её дети — 2009, 2011 и 2014 г. р. Как сообщает региональное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового оборудования. Следователи работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.