Взрыв газа в Ингушетии лишил матери троих маленьких детей
МЧС: При взрыве газа в Ингушетии погибла женщина, трое её детей пострадали
Последствия взрыва газа в доме в Ингушетии. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия
В Ингушетии прогремел взрыв газа в жилом доме в селении Пседах Малгобекского района. Жертвой ЧП стала женщина, её трое детей пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Последствия взрыва газа в доме в Ингушетии. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия
«Мать умерла на месте, 1 ребёнок находится в реанимации. Информация по остальным детям уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.
Трагедия произошла на улице Почтовой около 07:15 утра (совпадает с московским). Уточняется, что погибшей женщине было 46 лет. Её дети — 2009, 2011 и 2014 г. р. Как сообщает региональное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Предварительной причиной взрыва названа неисправность газового оборудования. Следователи работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале. Несколько человек пострадали.