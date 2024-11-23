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23 ноября, 18:50

Взрыв разворотил квартиру в жилом доме в Самарской области

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире жилого дома в Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси. Фото © Telegram / СУ СК России по Самарской области

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси. Фото © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Сегодня в квартире жилого дома в Сызрани взорвался газ, в результате пострадал мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки, следователи возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщает телеграм-канал управления СК по Самарской области.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Квартиру на севере Москвы перед взрывом обрабатывали средством от тараканов
Квартиру на севере Москвы перед взрывом обрабатывали средством от тараканов

Ранее Life.ru сообщил о взрыве газа в Махачкале, частный дом рухнул полностью. Инцидент произошёл в посёлке Ленинкент по улице Кизилюртовская.

Алена Пенчугина
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