Взрыв разворотил квартиру в жилом доме в Самарской области
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в квартире жилого дома в Сызрани
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси. Фото © Telegram / СУ СК России по Самарской области
Сегодня в квартире жилого дома в Сызрани взорвался газ, в результате пострадал мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки, следователи возбудили уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщает телеграм-канал управления СК по Самарской области.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщил о взрыве газа в Махачкале, частный дом рухнул полностью. Инцидент произошёл в посёлке Ленинкент по улице Кизилюртовская.