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19 ноября, 13:48

Взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале, есть пострадавшие

Газ взорвался в частном доме в Махачкале, здание рухнуло полностью. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Видео © Telegram / Главное управление МЧС России

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в посёлке Ленинкент в Махачкале по улице, Кизилюртовская произошёл хлопок в частном жилом доме. По предварительной информации, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

Трое, в том числе ребёнок, погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане
Трое, в том числе ребёнок, погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане

Ранее Life.ru сообщал, что взрыв газа произошёл в населённом пункте Ачису Карабудахкентского района Дагестана. Тогда на месте погиб семилетний ребёнок, а его родители и младшая сестра, получив сильные ожоги, были госпитализированы. К сожалению, позже они скончались. Врачи боролись за жизнь матери, но спустя 50 дней в больнице она умерла.

Обложка ©

Telegram / Главное управление МЧС России

Александра Мышляева
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