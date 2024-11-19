Взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале, есть пострадавшие
Газ взорвался в частном доме в Махачкале, здание рухнуло полностью. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
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«По системе 112 поступило сообщение о том, что в посёлке Ленинкент в Махачкале по улице, Кизилюртовская произошёл хлопок в частном жилом доме. По предварительной информации, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что взрыв газа произошёл в населённом пункте Ачису Карабудахкентского района Дагестана. Тогда на месте погиб семилетний ребёнок, а его родители и младшая сестра, получив сильные ожоги, были госпитализированы. К сожалению, позже они скончались. Врачи боролись за жизнь матери, но спустя 50 дней в больнице она умерла.
Telegram / Главное управление МЧС России