Дагестанка, чьи муж и дети погибли при взрыве газа, умерла в больнице
Жительница Дагестана, лишившаяся мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в сентябре этого года, умерла в больнице. Врачи боролись за её жизнь более 50 дней. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.
«Женщина также умерла. Врачи боролись за её жизнь больше 50 дней», – сообщили в больнице.
По информации следствия, за день до трагедии сотрудники ресурсораспределяющей организации меняли в посёлке Ачису газораспределительный шкаф, после чего в газопроводе увеличились показатели давления. В итоге из-за утечки в частном доме раздался взрыв, после которого постройка вспыхнула.
Напомним, что инцидент произошёл 22 сентября в населённом пункте Ачису Карабудахкентского района Дагестана. Тогда на месте погиб семилетний ребёнок, а его родители и младшая сестра, получив сильные ожоги, были госпитализированы. К сожалению, позднее мужчина и семимесячная девочка скончались.
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