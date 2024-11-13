Дагестанка, чьи муж и дети погибли при взрыве газа, умерла в больнице

Жительница Дагестана, лишившаяся мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в сентябре этого года, умерла в больнице. Врачи боролись за её жизнь более 50 дней. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.

«Женщина также умерла. Врачи боролись за её жизнь больше 50 дней», – сообщили в больнице.

По информации следствия, за день до трагедии сотрудники ресурсораспределяющей организации меняли в посёлке Ачису газораспределительный шкаф, после чего в газопроводе увеличились показатели давления. В итоге из-за утечки в частном доме раздался взрыв, после которого постройка вспыхнула.