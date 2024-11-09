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9 ноября, 19:45

Квартиру на севере Москвы перед взрывом обрабатывали средством от тараканов

SHOT: Во взорвавшейся в Москве квартире перед ЧП травили насекомых из баллончика

Газ не был причиной взрыва в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Обстановке в многоэтажке на Карельском бульваре в Москве после взрыва. Видео © Telegram / SHOT

«Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — рассказал собеседник агентства.

Тем временем канал SHOT выяснил, что хозяин взорвавшейся квартиры перед происшествием обрабатывал её средством от тараканов из аэрозольного баллончика. Затем он покинул её вместе с семьей, чтобы проветрить. После этого случился взрыв. Есть ли связь между этим событием и хлопком, установят эксперты.

Девочка пострадала при взрыве камина в однокомнатной квартире в Москве
Девочка пострадала при взрыве камина в однокомнатной квартире в Москве

Напомним, взрыв произошёл в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве вечером, 9 ноября. В результате хлопка случилось обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало 7 человек, в том числе 4 детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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