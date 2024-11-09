Квартиру на севере Москвы перед взрывом обрабатывали средством от тараканов

Газ не был причиной взрыва в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — рассказал собеседник агентства.

Тем временем канал SHOT выяснил, что хозяин взорвавшейся квартиры перед происшествием обрабатывал её средством от тараканов из аэрозольного баллончика. Затем он покинул её вместе с семьей, чтобы проветрить. После этого случился взрыв. Есть ли связь между этим событием и хлопком, установят эксперты.