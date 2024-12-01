Несовершеннолетним в России запретили покупать баллончики со сжиженным газом

Баллончики со сжиженным газом отныне смогут приобрести лишь совершеннолетние россияне. Если покупателю нет 18 лет, продавец обязан отказать клиенту. Соответствующий закон 30 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ содержит серию поправок сразу в несколько ФЗ. Теперь детям нельзя будет продавать опасные газосодержащие товары, а также рекламировать им подобную продукцию. Любая информация, способная вызвать у подростков желание употребить сжиженный газ, отныне вне закона. Меры по защите несовершеннолетних от такого контента предстоит разработать органам госвласти.

В подписанном президентом законе указано, что нововведения призваны бороться с использованием газосодержащей продукции не по прямому назначению. Документ вступит в силу 1 марта 2025 года.