В России начнут сажать в тюрьму до 10 лет за незаконное хранение данных детей

В качества наказания установлен штраф в размере до 700 тысяч рублей или дохода осуждённого в период до двух лет. Также предусмотрен запрет на выполнение обязанностей в определённых должностях, тюремный срок до пяти лет или принудительные работы. Штраф за незаконное хранение данных детей может быть увеличен судом до трёх миллионов рублей, а срок заключения — до 10 лет, если преступление совершено группой лиц или повлекло тяжкие последствия.