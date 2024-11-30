В России начнут сажать в тюрьму до 10 лет за незаконное хранение данных детей
Путин подписал закон об ответственности за незаконное использование данных детей
В России начнут привлекать к уголовной ответственности тех, кто нелегально использует, передаёт и хранит личные сведения несовершеннолетних. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, текст опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В качества наказания установлен штраф в размере до 700 тысяч рублей или дохода осуждённого в период до двух лет. Также предусмотрен запрет на выполнение обязанностей в определённых должностях, тюремный срок до пяти лет или принудительные работы. Штраф за незаконное хранение данных детей может быть увеличен судом до трёх миллионов рублей, а срок заключения — до 10 лет, если преступление совершено группой лиц или повлекло тяжкие последствия.
Ранее сообщалось, что минимальная пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Если выплата оказывается ниже установленного минимума, то гражданину будет предоставлена доплата до этого уровня.