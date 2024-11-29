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29 ноября, 15:11

Ремонт с оглядкой на закон: какие работы требуют согласования

Многие изменения в квартире требуют согласования с государственными органами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Многие изменения в квартире требуют согласования с государственными органами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Если вы планируете обновить интерьер квартиры, то перед началом ремонта необходимо учесть важный момент: многие изменения в планировке требуют согласования с государственными органами. Вице-президент Гильдии риелторов Москвы Светлана Гоненко в интервью aif.ru рассказала, что для установки тёплых полов, изменения расположения сантехники и проведения любых перепланировок, затрагивающих несущие конструкции или площадь квартиры, необходимо получить специальное разрешение.

«Перепланировка — это установка или демонтаж перегородок, всё, что связано с изменением площади. Без согласования подобные работы проводить нельзя», — отметила эксперт.

Самовольная перепланировка грозит не только административной ответственностью, но и может привести к серьёзным последствиям, таким как обрушение конструкций или проблемы при продаже квартиры.

Чтобы избежать неприятностей, перед началом ремонта необходимо обратиться в соответствующий государственный орган, обычно это Госжилинспекция, и получить разрешение на перепланировку. Для этого потребуется предоставить пакет документов, включающий заявление, подтверждение прав собственности, технический паспорт квартиры, проект перепланировки и согласие всех собственников жилого помещения.

Важно помнить, что не все ремонтные работы требуют согласования. Например, для установки натяжных потолков или замены дверей и окон, если проёмы остаются прежними, не нужно отдельное разрешение. Однако, если у вас возникли сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом. Это позволит избежать проблем в будущем и обеспечить безопасность жильцов дома.

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Ранее мастер-бригадир Алексей Никитин поделился советом о том, как сэкономить сотни тысяч на ремонте квартиры. Он подчеркнул, что чёткое понимание своих ожиданий и предпочтений на начальном этапе работ помогает избежать затяжек и ненужных переделок.

Александра Журавская
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