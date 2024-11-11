Как сэкономить сотни тысяч при ремонте квартиры: Лайфхаки от бригадира

При ремонте 50-метровой квартиры россияне могут сэкономить от 350 до 550 тысяч рублей, если будут следовать нескольким важным рекомендациям, которые озвучил мастер-бригадир Алексей Никитин. По его словам, чёткое определение собственных ожиданий и предпочтений на старте работ помогает избежать затягиваний и переделок.

Так, прежде всего необходимо заранее продумать дизайн-проект. Заказать его для квартиры 50 квадратных метров можно примерно за 75 тысяч рублей, однако в дальнейшем он поможет сэкономить на переделках 200-400 тысяч, уверен собеседник «Газеты.ru».

При чистовой отделке лучше отдать предпочтение поклейке обоев, ибо покраска стен дороже. Также можно выбрать натяжной потолок от 470 рублей за «квадрат» и отказаться от паркета на полу в пользу ламината.

В зонах за встроенными шкафами можно оставить штукатурку или нанести бюджетную краску, чтобы сэкономить до 20 тысяч. Кроме того, эксперт рекомендовал не утеплять балкон, если не планируется объединение с комнатой, это поможет сберечь свыше 35 тысяч рублей.