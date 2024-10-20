Россиянам дали советы, как сделать ремонт без значительных трат и скандалов

Ремонт — это не только финансовый вызов, но и огромный стресс для всей семьи. Такой вывод сделали 82% россиян в ходе опроса, пишет «Газета.ru». Каждый третий признался, что поссорился с близкими в процессе.

Также 67% респондентов заявили, что потратили на ремонт больше, чем ожидали. Наиболее стрессовыми ситуациями люди назвали контроль за подрядчиками (45%) и неожиданные поломки (38%). Тем не менее 15% опрошенных удалось пройти через ремонт без значительных финансовых потерь и стресса. Это стало возможным благодаря тщательному планированию и выбору качественных материалов.

Те, кто поссорился с близкими во время ремонта, заявили, что это произошло из-за непредвиденных расходов, задержек по срокам и постоянных споров по поводу выбора материала и выполнения самой работы.