Назван минимальный размер пенсии в 2025 году

Минимальная пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Об этом заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Если социальная пенсия гражданина оказывается ниже установленного прожиточного минимума, ему будет предоставлена доплата до этого уровня. Кроме того, парламентарий отметила, что в каждом регионе России действуют свои нормы прожиточного минимума, которые могут как превышать, так и быть ниже федеральных значений.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — рассказала Бессараб в интервью «Ленте.ru».