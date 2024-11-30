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30 ноября, 05:41

Назван минимальный размер пенсии в 2025 году

Депутат Бессараб: В 2025 году минимальный размер пенсии составит 15 250 рублей

Минимальная пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Об этом заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Если социальная пенсия гражданина оказывается ниже установленного прожиточного минимума, ему будет предоставлена доплата до этого уровня. Кроме того, парламентарий отметила, что в каждом регионе России действуют свои нормы прожиточного минимума, которые могут как превышать, так и быть ниже федеральных значений.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва. У Москвы достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — рассказала Бессараб в интервью «Ленте.ru».

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода накопительной пенсии на 2025 год. Если раньше он составлял 22 года — 264 месяца, то теперь 270 месяцев. Нововведение вступит в силу уже с 1 января 2025 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gonin

Наталья Афонина
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