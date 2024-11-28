Часть январских выплат россияне получат уже в декабре

Различные пособия, пенсии и иные социальные гарантии, которые должны были быть выплачены в январе, россияне получат уже в конце декабря. Хорошей новостью поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря», — отметила парламентарий.

По её словам, социальные выплаты, которые должны были быть перечислены 1-8 января, в этом году россияне получат ориентировочно до 28 декабря. К ним относятся единое пособии на детей, единое пособие для беременных, пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет и другие гарантии.