Часть январских выплат россияне получат уже в декабре
Депутат Госдумы Бессараб: Январские пенсии и выплаты россияне получат в декабре
Различные пособия, пенсии и иные социальные гарантии, которые должны были быть выплачены в январе, россияне получат уже в конце декабря. Хорошей новостью поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря», — отметила парламентарий.
По её словам, социальные выплаты, которые должны были быть перечислены 1-8 января, в этом году россияне получат ориентировочно до 28 декабря. К ним относятся единое пособии на детей, единое пособие для беременных, пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет и другие гарантии.
Депутат в беседе с aif.ru уточнила, что если выплаты выпадают на праздничные дни, то их перечисляют заблаговременно. При этом важно помнить, что из-за переноса январских выплат на декабрь следующие будут только в феврале.
Ранее Life.ru сообщал, что перед Новым годом семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Юрист рассказала, кому они положены и сколько составят. Кстати, с 1 января прибавка к пенсии может стать больше.
Life.ru