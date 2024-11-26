В декабре инвалиды и 80-летние пенсионеры получат повышенную пенсию

В декабре 2024 года некоторые категории пенсионеров в России получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Основные индексации пенсионных выплат на 2024 год уже завершены. Однако фиксированная часть пенсии будет увеличена для граждан, достигших 80-летнего возраста в ноябре. Размер повышения составит 100%, что увеличит выплату с 8 134,88 рубля до 16 269,76 рубля. Это повышение произойдёт автоматически, без необходимости подачи заявлений или дополнительных документов.

Кроме того, пенсионеры с первой группой инвалидности также получат двойное повышение фиксированной части пенсии. Однако, если инвалид первой группы достигнет 80-летнего возраста, прибавка будет назначена только один раз. Это значит, что пенсионеры, попадающие под обе категории, получат увеличение выплат только единожды.

Социальный фонд начислит пенсию автоматически. Это упростит процесс для пенсионеров. Если выплатные дни совпадут с праздничными, то в декабре пенсионеры получат двойную выплату: за декабрь 2024 года и январь 2025 года. Январская выплата уже будет рассчитана с учетом индексации следующего года, что обеспечит дополнительное увеличение пенсии.

Также стоит отметить, что недавно в России был увеличен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год, который теперь составит 22,5 года или 270 месяцев. Таким образом, декабрь 2024 года станет важным месяцем для пенсионеров. Они смогут воспользоваться дополнительными финансовыми преимуществами.