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21 ноября, 12:05

Сенатор Ольга Епифанова дала советы как увеличить пенсию

Пенсию можно увеличить почти на 40% Обложка © freepik.com / freepik

Пенсию можно увеличить почти на 40% Обложка © freepik.com / freepik

Сенатор Ольга Епифанова рассказаларассказала, как пенсионеры могут увеличить размер выплат. Основной способ — отложить выход на пенсию. По ее словам, каждый год работы после достижения пенсионного возраста повышает размер страхового обеспечения . Например, если продолжить работать еще пять лет, выплаты могут вырасти почти на 40%.

Сенатор также отметила, что пенсионеры могут увеличить выплаты, приобретая дополнительные пенсионные баллы. Для этого необходимо оформить заявление на добровольные взносы в Социальный фонд. Эти взносы будут начисляться сверх тех, что уже вносит работодатель.

Еще один вариант — участие в добровольных пенсионных программах. Это позволит получать дополнительные выплаты от негосударственных пенсионных фондов, если делать добровольные взносы. «Можно также трудоустроиться по совместительству», — добавила сенатор. Это даст возможность получать страховые взносы от двух работодателей одновременно.

С января 2025 года в России планируется общее повышение пенсий. По словам Светланы Бессараб, члена комитета Госдумы по труду и социальной политике, страховые пенсии вырастут на 7,3%, а с апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%. При этом, если инфляция окажется выше запланированной, власти могут пересмотреть процент индексации уже к февралю. Эти изменения помогут пенсионерам лучше планировать свои финансы и повысить уровень доходов.

На 1 августа 2024 года в России насчитывалось 7,85 миллиона работающих пенсионеров и 33,2 миллиона тех, кто не работает. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, после индексации пенсий в 2024 году средняя ежемесячная выплата составила 23,2 тысячи рублей. Общие затраты на пенсии, с учетом проведенной индексации, составили около 600 миллиардов рублей.

На индексацию страховых пенсий россиян направят более 700 млрд рублей
На индексацию страховых пенсий россиян направят более 700 млрд рублей

Ранее экономист объяснила, почему в России невозможна пенсия в 40% от зарплаты.

Александра Журавская
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