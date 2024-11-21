Сенатор Ольга Епифанова дала советы как увеличить пенсию

Сенатор Ольга Епифанова рассказаларассказала, как пенсионеры могут увеличить размер выплат. Основной способ — отложить выход на пенсию. По ее словам, каждый год работы после достижения пенсионного возраста повышает размер страхового обеспечения . Например, если продолжить работать еще пять лет, выплаты могут вырасти почти на 40%.

Сенатор также отметила, что пенсионеры могут увеличить выплаты, приобретая дополнительные пенсионные баллы. Для этого необходимо оформить заявление на добровольные взносы в Социальный фонд. Эти взносы будут начисляться сверх тех, что уже вносит работодатель.

Еще один вариант — участие в добровольных пенсионных программах. Это позволит получать дополнительные выплаты от негосударственных пенсионных фондов, если делать добровольные взносы. «Можно также трудоустроиться по совместительству», — добавила сенатор. Это даст возможность получать страховые взносы от двух работодателей одновременно.

С января 2025 года в России планируется общее повышение пенсий. По словам Светланы Бессараб, члена комитета Госдумы по труду и социальной политике, страховые пенсии вырастут на 7,3%, а с апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%. При этом, если инфляция окажется выше запланированной, власти могут пересмотреть процент индексации уже к февралю. Эти изменения помогут пенсионерам лучше планировать свои финансы и повысить уровень доходов.

На 1 августа 2024 года в России насчитывалось 7,85 миллиона работающих пенсионеров и 33,2 миллиона тех, кто не работает. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, после индексации пенсий в 2024 году средняя ежемесячная выплата составила 23,2 тысячи рублей. Общие затраты на пенсии, с учетом проведенной индексации, составили около 600 миллиардов рублей.