Экономист объяснила, почему пенсия в 40% от зарплаты невозможна в России

Идея о том, что размер пенсии россиян должен составлять не меньше 40% от средней зарплаты, давно устарела. Таким мнением поделилась замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт напомнила, что идея берёт свои истоки из 102-й Конвенции международной организации, которую ратифицировала Россия. Там говорится о минимальных социальных гарантиях для рабочих промышленности с невысокими зарплатами, трудовым стажем более 30 лет и женой на иждивении. По мнению Синявской, к нынешним реалиям эти условия нельзя применить.

Синявская объяснила, что в РФ часто выплачиваются зарплаты в конвертах, либо через оформление договоров подряда, либо в качестве самозанятого. Таким образом взносы в Социальный фонд поступают не со всех заработков, и платить установленные 40% от зарплаты получается не всем гражданам. Кроме того, в стране пытаются уменьшить социальное неравенство и платить достойную пенсию даже людям с маленьким трудовым стажем.

«Наверное, самая главная, с точки зрения справедливости в обществе, состоит в том, чтобы никто из пожилых людей не оказывался нищим в России. И поэтому пенсии у нас очень сильно перераспределяют, смягчая то неравенство, которое есть на рынке труда», — отметила она.