В России увеличен ожидаемый период накопительной пенсии до 22,5 лет

В России власти увеличили ожидаемый период накопительной пенсии на 2025 год, ранее он составлял 22 года, что равнялось 264 месяцам. Соответствующий документ уже подписал президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован на портале правовых актов.

«Ожидаемый период накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев», — говорится в законе.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года. Период накопительной пенсии определён на основе обновлённых статистических сведений о продолжительности жизни граждан РФ.