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Регион
10 декабря, 20:35

МЧС: При взрыве газа в центре Махачкалы пострадали восемь квартир

В результате взрыва газа в центре Махачкалы пострадали в общей сложности восемь квартир. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

«Всего в данном доме пострадали пять квартир, в которых выбиты стёкла окон, в одной квартире повреждены межкомнатные перегородки. В соседнем доме по улице Циолковского в трёх квартирах повреждены стёкла окон», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что один из пострадавших мужчин был доставлен в больницу имени А. В. Вишневского с тяжёлыми ожогами, охватившими 57% тела. Его состояние оценивается как тяжёлое.

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Напомним, что взрыв произошёл 10 декабря в многоэтажке на улице Абубакарова. Из дома были эвакуировали 40 человек, известно минимум о двух пострадавших. Специалисты проводят оценку ущерба, следственные органы инициировали проверку для выяснения причин произошедшего.

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Анатолий Цейко
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