МЧС: На месте взрыва в Подмосковье найдены тела двух человек
На месте взрыва склада с пиротехникой в Пушкино при проведении поисково-спасательных работ нашли тела женщины и мужчины, сообщает пресс-служба МЧС России. Спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России
По словам очевидцев, в здании на момент взрыва могли находиться три человека. Тела двоих уже найдены, поисковые работы продолжаются.
Напомним, что в посёлке Лесной рядом с подмосковным Пушкино днём 9 декабря прогремел мощный взрыв в складском здании. Произошло частичное обрушение и пожар. СК возбудил уголовное дело.
Telegram / МЧС России