МЧС: На месте взрыва в Подмосковье найдены тела двух человек

На месте взрыва склада с пиротехникой в Пушкино при проведении поисково-спасательных работ нашли тела женщины и мужчины, сообщает пресс-служба МЧС России. Спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение.

Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

По словам очевидцев, в здании на момент взрыва могли находиться три человека. Тела двоих уже найдены, поисковые работы продолжаются.