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Регион
9 декабря, 17:13

МЧС: На месте взрыва в Подмосковье найдены тела двух человек

На месте взрыва склада с пиротехникой в Пушкино при проведении поисково-спасательных работ нашли тела женщины и мужчины, сообщает пресс-служба МЧС России. Спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение.

Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

По словам очевидцев, в здании на момент взрыва могли находиться три человека. Тела двоих уже найдены, поисковые работы продолжаются.

Напомним, что в посёлке Лесной рядом с подмосковным Пушкино днём 9 декабря прогремел мощный взрыв в складском здании. Произошло частичное обрушение и пожар. СК возбудил уголовное дело.

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Telegram / МЧС России

Полина Никифорова
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