В Севастополе в ДТП попала машина МЧС, ехавшая тушить пожар
В Севастополе отправившаяся тушить пожар машина МЧС попала в аварию. Об этом сообщает «Mash на волне».
Попавшая в аварию в Севастополе машина МЧС. Видео © Telegram / Mash на волне
В городскую пожарную часть №1 позвонили из квартиры на проспекте Острякова и сообщили о возгорании. Пожарные выехали на вызов, но столкнулись с BMW у ТЦ «Океан». На вызов пришлось выезжать другому экипажу. На месте выяснилось, что загорелись коробки с мусором, их потушили, пострадавших нет.
Ранее стало известно о столкновении двух трамваев в Перми. От удара в транспортных средствах вылетели стёкла. Пострадали 23 человека.
Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov