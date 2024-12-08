В Севастополе в ДТП попала машина МЧС, ехавшая тушить пожар

В Севастополе отправившаяся тушить пожар машина МЧС попала в аварию. Об этом сообщает «Mash на волне».

В городскую пожарную часть №1 позвонили из квартиры на проспекте Острякова и сообщили о возгорании. Пожарные выехали на вызов, но столкнулись с BMW у ТЦ «Океан». На вызов пришлось выезжать другому экипажу. На месте выяснилось, что загорелись коробки с мусором, их потушили, пострадавших нет.