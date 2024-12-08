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8 декабря, 16:39

В Севастополе в ДТП попала машина МЧС, ехавшая тушить пожар

В Севастополе отправившаяся тушить пожар машина МЧС попала в аварию. Об этом сообщает «Mash на волне».

Попавшая в аварию в Севастополе машина МЧС. Видео © Telegram / Mash на волне

В городскую пожарную часть №1 позвонили из квартиры на проспекте Острякова и сообщили о возгорании. Пожарные выехали на вызов, но столкнулись с BMW у ТЦ «Океан». На вызов пришлось выезжать другому экипажу. На месте выяснилось, что загорелись коробки с мусором, их потушили, пострадавших нет.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Юрий Лысенко
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