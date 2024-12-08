Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми выросло до 23
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП с трамваями в Перми
Сотрудник МЧС на месте ДТП с двумя трамваями в Перми. Обложка © Telegram / МЧС России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с двумя трамваями, которое случилось в Перми. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.
Видео с места ДТП с двумя трамваями в Перми. Видео © Telegram / МЧС России
«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сказано в публикации.
Тем временем число пострадавших выросло до 23, сообщили в региональном Минздраве.
«На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека: ещё 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение», — приводит сообщение медиков РИА «Новости».
Напомним, ДТП в Перми с участием двух трамваев произошло вчера. От столкновения в транспортных средствах выбило стёкла. Изначально сообщалось о семи пострадавших.