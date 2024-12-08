Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми выросло до 23

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с двумя трамваями, которое случилось в Перми. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Видео с места ДТП с двумя трамваями в Перми. Видео © Telegram / МЧС России

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сказано в публикации.

Тем временем число пострадавших выросло до 23, сообщили в региональном Минздраве.

«На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека: ещё 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение», — приводит сообщение медиков РИА «Новости».